Sicherheit

Die Begrüßung zwischen Estlands Ministerpräsident Michal und Ukraines Präsident Selenskyj in Tallinn. (AFP / RAIGO PAJULA)

Präsident Selenskyj sagte am Rande eines Treffens der sogenannten NB8-Staaten in Tallinn, sein Land könne kostengünstige Abfangdrohnen zur Verfügung stellen, um einen Schutzschild gegen russische Drohnenangriffe aufzubauen. Er bot auch an, Experten zu seinen europäischen Partnern zu entsenden. Außerdem verkündete Selenskyj die Unterzeichnung eines Drohnen-Abkommens mit Lettland. Details wurden nicht öffentlich. Selenskyj war auf dem Gipfel der sogenannten NB8-Staaten in Tallinn zu Gast. Die Gruppe sprach sich zudem für eine rasche Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union aus. Alle Kapitel der Beitrittsverhandlungen mit Kiew sollten bereits in diesem oder nächsten Monat eröffnet werden, hieß es in einer Erklärung.

Zur NB8 zählen die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie die nordischen Staaten Schweden, Finnland, Norwegen, Island und Dänemark.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.