Videoansprache von Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)

Präsidialamtschef Jermak und Ex-Verteidigungsminister Umjerow sollen am Freitag in New York Vertreter von US-Präsident Trump treffen, kündigte Selenskyj in einer Videoansprache in Kiew an. Trumps Nahost- und Russlandunterhändler Witkoff bestätigte die Zusammenkunft.

Selenskyj warf Moskau vor, nicht verhandlungsbereit zu sein und damit ein Trump gegebenes Versprechen zu brechen. Bei den Sicherheitsgarantien geht es darum, die Ukraine nach einem Ende des Kriegs vor einer erneuten russischen Aggression zu schützen. Die USA signalisierten zuletzt ihre Bereitschaft, sich an Sicherheitsgarantien zu beteiligen, die militärische Hauptlast solle aber bei den Europäern liegen. Russland lehnt Truppen aus NATO-Ländern in der Ukraine ab.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.