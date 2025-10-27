In der Hauptstadt Moskau wurde nach Angaben von Bürgermeister Sobjanin die Flugabwehr aktiv und schoss 28 Drohnen ab. Die Flughäfen Domodedowo und Schukowski mussten vorübergehend geschlossen werden.
In der russischen Region Brjansk wurden bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus ein Mensch getötet und fünf Personen verletzt.
Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.