Nordkoreanische Soldaten in Russland

Ukraine fordert erneut Langstreckenwaffen vom Westen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat angesichts der Präsenz nordkoreanischer Soldaten in Russland die Verbündeten seines Landes zum Handeln aufgefordert. Es stehe fest, dass sich die Armee in Kürze gegen die Nordkoreaner verteidigen müsse, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.