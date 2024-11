Nordkoreanische Soldaten in Russland

Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert erneut Langstreckenwaffen von den westlichen Verbündeten der Ukraine. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Jakub Porzycki)

Es stehe fest, dass sich die Armee in Kürze gegen die Nordkoreaner verteidigen müsse, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Aus Informationen des Geheimdienstes wisse man um die Orte in Russland, an denen sich die Soldaten aufhielten. Wenn die westlichen Verbündeten der Ukraine die nötigen Langstreckenwaffen liefern würden, könnte man präventiv zuschlagen, erklärte der Präsident. Die USA, Großbritannien und auch Deutschland schauten aber lieber zu, wie sich der Krieg gegen die Ukraine ausweite.

Die US-Regierung hatte gestern von bis zu 8.000 Soldaten aus Nordkorea gesprochen, die im westrussischen Gebiet Kursk stationiert seien. Das Weiße Haus geht von einem baldigen Kampfeinsatz dieser Einheiten aus.

