Russische Atomwaffen in Belarus

Ukraine fordert Sitzung des UNO-Sicherheitsrates

Die Ukraine hat eine deutliche internationale Antwort auf die russische Ankündigung zur Stationierung von taktischen Atomwaffen in Belarus gefordert. Das Außenministerium in Kiew verlangte in einer Erklärung eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates. Man erwarte wirksame Schritte, um die nukleare Erpressung durch Russland zu beenden.

27.03.2023