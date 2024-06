Die Ukraine gedenkt der Kinder, die im russischen Angriffskrieg getötet wurden (Symbolbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alastair Grant)

Bei einer Gedenkveranstaltung in Kiew appellierte die Frau des Präsidenten, Selenska, an die westlichen Verbündeten, der Ukraine mehr Waffen zu liefern.

Das Leben von Kindern sei wichtiger als die Kosten der Luftverteidigung. Auch in anderen Städten des Landes fanden Trauerveranstaltungen statt. - Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mehr als 600 Kinder getötet und über 1.400 weitere verletzt. Dabei handelt es sich laut UNO nur um die verifizierten Fälle.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.