Russischer Angriffskrieg

Der Generalstab in Kiew teilte mit, Stellungen bei Torezk und Pokrowsk seien von Russland wiederholt beschossen worden. Zudem versuchten russische Soldaten, die Frontlinien zu durchbrechen. Russland hatte bereits in den vergangenen Tagen die Einnahme mehrerer kleinerer Orte in der Region bekanntgegeben.

Die ukrainische Luftwaffe wehrte nach eigenen Angaben in der Nacht einen der schwersten Drohnenangriffe Russlands seit Beginn des Krieges ab. Alle 89 Drohnen sowie eine Rakete seien abgeschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.