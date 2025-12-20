Nach den Gesprächen in Berlin zwischen den USA, der Ukraine und europäischen Staaten gibt es nun ein Treffen in Miami im US-Bundesstaat Florida. Dort wollen die Amerikaner mit Russland über die Berliner Ergebnisse reden. Die russische Delegation wird von Präsident Putins Berater Dmitrijew angeführt. Er soll mit dem US-Sondergesandten Witkoff zusammentreffen.
Zentrale Punkte sind nach wie vor Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Gebietsfragen.
Auch ukrainische und europäische Regierungsvertreter werden in Florida erwartet, darunter der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Merz, Sautter.
Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.