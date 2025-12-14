Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßt Wolodymyr Selenskyj vor den Ukraine-Beratungen im Kanzleramt. (Michael Kappeler / dpa)

Es wäre aber ein Kompromiss, wenn es anstelle einer Mitgliedschaft ähnliche Sicherheitsgarantien der EU und der USA für sein Land gebe, sagte Selenskyj weiter. Das Ziel eines NATO-Beitritts ist bislang in der ukrainischen Verfassung verankert. Es ist aber eine der Hauptforderungen Russlands, dass die Ukraine nicht in die Allianz aufgenommen wird.

Die neuen Beratungen zwischen Vertretern der USA, Europas und der Ukraine finden heute und morgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Berlin statt. Dort trafen am Vormittag Selenskyj sowie die US-Gesandten Witkoff und Kushner ein. An den Gesprächen sind auch Bundeskanzler Merz und deutsche Unterhändler beteiligt. Aus Moskau hieß es, die Beiträge der Europäer und der Ukraine zum US-Friedensplan würden wohl kaum konstruktiv sein.

