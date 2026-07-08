Russischer Angriffskrieg

Auf dem Nato-Gipfel in der Türkei seien Verträge mit Estland, den Niederlanden und Dänemark unterzeichnet worden, teilte Selenskyj auf Facebook mit. Weitere Abkommen mit Deutschland, Norwegen, Finnland und Kanada seien in Vorbereitung.
Die Ukraine hat bereits mit mehreren anderen Staaten solche Abkommen geschlossen. Diese sehen in der Regel vor, dass die Ukraine die Länder beim Bau von Drohen mit ihrem im Abwehrkampf gegen Russland gewonnenen Know-How unterstützt. Im Gegenzug zahlen die Länder Lizenzgebühren und stellen andere militärische Ausrüstung zur Verfügung.
Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.