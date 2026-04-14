Abwehr gegen russischen Angriffskrieg

Drohneneinsatz im Ukraine-Krieg (Symbolbild) (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Ein Vertreter der ukrainischen Streitkräfte schrieb auf dem Online-Dienst Telegram, Ziel sei ein Ammoniak-Werk in Tscherepowez nördlich von Moskau gewesen. Die Fabrik stelle jährlich mehrere Hunderttausend Tonnen an Chemikalien her, die zur Produktion von Sprengstoff verwendet würden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte die Angaben.

Wie das ukrainische Militär weiter mitteilte, wurde bei einem russischen ‌Drohnenangriff auf den ukrainischen Donau-Hafen Ismajil ein unter der Flagge Panamas fahrendes Schiff beschädigt.

Getsern Abend hatte die ukrainische Armee nach eigenen Angaben ein grenznahes Dorf im Gebiet Sumy unter dem Druck russischer Angriffe geräumt. Um eigene Verluste zu vermeiden, hätten sich die Verteidiger auf vorbereitete Stellungen zurückgezogen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.