Start einer ukrainischen Drohne (Archivbild). (AFP / Roman Pilipey)

Ziele waren diesmal nach Angaben der örtlichen Behörden eine Chemiefabrik in der südlich von Moskau gelegenen Region Tula und ein Kraftstofflager nahe dem zentralrussischen Jaroslawl. Über das Ausmaß der Schäden wurden keine Angaben gemacht. Opfer gab es offenbar nicht.

Auch andere Regionen waren Ziel ukrainischer Angriffe, darunter Moskau. Dort wurde nach Angaben von Bürgermeister Sobjanin der Flughafen Schukowski wegen Luftalarms geschlossen. Das russische Verteidigungsministerium meldete heute früh den Abschuss von insgesamt fast 250 Flugobjekten.

Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland seit geraumer Zeit verstärkt Ziele jenseits der Grenze. ‌Dabei liegt der Fokus auf Industrieanlagen, darunter häufig Raffinerien und Öltanks.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.