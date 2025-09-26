In der Region Krasnodar nahe der Krim-Halbinsel wurde eine Raffinerie mit Drohnen attackiert, wie die dortigen Behörden mitteilten. Es sei ein Brand entstanden. Die Anlage wurde zum wiederholten Mal angegriffen.
Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze, und dabei häufig Raffinerien, Pumpstationen oder Verladeterminals. Nach Experteschätzungen hat Russland dadurch etwa ein Viertel seiner Kapazitäten zur Ölverarbeitung verloren. Dies sorgt in einigen Regionen für eine Knappheit an Diesel und Benzin.
Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.