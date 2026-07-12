Mit Drohnen

Wie russische Online-Medien berichten, wurde eine Anlage in Sysran in der Region Samara südöstlich von Moskau getroffen. Es seien mehrere Brände ausgebrochen. Der Gouverneur der Region teilte mit, durch ukrainische Drohnen seien auch Wohnhäuser beschädigt und mindestens drei Menschen verletzt worden.
Die Ukraine greift seit geraumer Zeit in ihrem Abwehrkampf gegen Russland verstärkt dessen Energie-Infrastruktur an. In einigen russischen Regionen hat dies zu Treibstoffknappheit geführt.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.