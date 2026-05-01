Brand im russischen Ölterminal von Tuapse (Archivbild von einem früheren Angriff im April) ( IMAGO / Boris Morozov)

Der Gouverneur der Region Krasnodar teilte auf Telegram mit, am Hafenterminal sei ein Brand ausgebrochen; die Feuerwehr sei im Einsatz. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden. Es ist bereits der vierte ukrainische Luftangriff auf den Hafen in dieser Woche. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze und dabei vor allem Infrastruktur des Energie- und des Industriebereichs.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Grenzregion Belgorod wurden nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen auf einem Motorrad getötet.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.