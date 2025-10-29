Zwei ukrainische Soldaten beobachten den Start einer Drohne. (AFP / Roman Pilipey)

Betroffen war unter anderem der großraum Moskau. Dort schoss die russische Flugabwehr nach eigenen Angaben fas 60n Drohnen ab. Zwei der vier Moskauer Flughäfen mussten vorübergehend den Betrieb einstellen. Berichte über Opfer oder Schäden liegen bislang zunächst nicht vor. Attackiert wurde nach Angaben der russischen Behörden auch ein Industriegebiet in der russischen Region Stawropol nahe der Grenze zu Georgien. Schäden gab es demnach keine.

Die Ukraine verteidigt sich seit der russischen Invasion im Jahr 2022 zunehmend auch mit Gegenangriffen jenseits der Grenze.

