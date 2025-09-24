Russische Angaben

Die russische Hafenstadt Noworossijsk (Archivbild vom Mai 2024) (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Dmitry Feoktistov)

Nach Angaben russischer Behörden wurden dabei mindestens zwei Menschen getötet, sieben weitere seien zum Teil schwer verletzt worden. Es seien sieben Wohnhäuser getroffen worden; zu Schäden an militärischen Einrichtungen machten die russischen Behörden keine Angaben. Noworossijsk ist der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Er spielt im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eine wichtige Rolle.

Russland griff unterdessen ein Ausbildungszentrum der Ukraine nördlich von Kiew an. Dort schlugen nach ukrainischen Angaben zwei Raketen in einen Schutzraum ein. Angaben zur Zahl der Opfer wurden nicht gemacht.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.