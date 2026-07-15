Ukrainische Soldaten starten eine Drohne. (Archivbild) (picture alliance / Photoshot)

Das Wärmekraftwerk Balaklawa in Sewastopol sei getroffen worden, teilten die ukrainischen Spezialkräfte auf Telegram ‌mit. Die Anlage ist für fast die ⁠Hälfte der Stromerzeugung auf der Halbinsel verantwortlich. ⁠Die ukrainische Armee beschoss zudem erneut russische Frachter im Schwarzen Meer. Die Drohnen hätten 17 Öltanker, zwei Gastanker und ein Schleppschiff getroffen, hieß es. Mit den Angriffen will die Ukraine die russischen Besatzungstruppen von der Treibstoffversorgung abschneiden und den Ölexport Russlands einschränken.

Bei russischen Angriffen kamen nach neuen Angaben der ukrainischen Behörden sechs Menschen ums Leben. Zudem sollen mindestens 20 Menschen verletzt worden sein. Der Gouverneur der Region Sumy erklärte, die russischen Truppen hätten Lenkbomben eingesetzt. Zudem attackierte Russland erneut Häfen in Odessa und Mykolajiw.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.