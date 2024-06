Der von Russland ernannte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew (Archivbild) (AP / Telegram / Michail Raswoschajew)

Nach Angaben des von Moskau eingesetzten Gouverneurs der Schwarzmeerstadt Sewastopol, Raswoschajew, sollen mehr als hundert weitere Menschen verletzt worden sein. Die Opfer seien von Trümmerteilen abgeschossener ukrainischer Raketen getroffen worden. Sewastopol wird von der ukrainischen Armee regelmäßig ins Visier genommen. In der Hafenstadt befindet sich das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte.

In der russischen Region Belgorod, die an die Ukraine grenzt, wurde ein Mensch getötet und drei wurden verletzt, als drei ukrainische Drohnen die Stadt Graiworon angriffen, wie Regionalgouverneur Gladkow sagte. Insgesamt fing die russische Luftabwehr nach Angaben des Verteidigungsministeriums mehr als 30 ukrainische Drohnen über westrussischen Gebieten ab.

Die Ukraine meldete heute einen russischen Beschuss auf ein Haus und eine Bildungseinrichtung in der Stadt Charkiw. Dabei sei ein Mensch ums Leben gekommen. In fast der Hälfte des Stadtgebiets sei der Strom ausgefallen. Erst gestern war in Charkiw ein fünfstöckiges Wohnhaus bombardiert worden. Drei Menschen starben in den Trümmern.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.