Russischer Ukrainekrieg

Rauch steigt auf von einem getroffenen Gebäude in Kasan in Zentralrussland. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Vladimir Krainov)

Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor, es seien aber mehrere Feuer ausgelöst worden. Demnach handelte es sich um acht Flugkörper, die in mehreren Wellen und aus verschiedenen Richtungen gekommen seien. Kasan liegt rund 800 Kilometer östlich von Moskau und rund 1.000 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Derweil teilte die ukrainische Luftwaffe mit, sie habe in der vergangenen Nacht über 50 Drohnen abgefangen. Etwa genau so viele weitere hätten ihre Ziele nicht erreicht. Wie die Zeitung Kyiv Independent unter Berufung auf örtliche Behörden meldet, wurden in Saporischschja vier Menschen verletzt, in Charkiw in der Ostukraine sechs weitere.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.