Wie die Streitkräfte in Kiew mitteilten, wurden ein Lager für Gleitbomben und ein Schulungsflugzeug getroffen. Wahrscheinlich seien auch weitere Flugzeuge beschädigt worden. Auf dem Militärflugplatz sollen Kampfjets stationiert sein.

Woronesch befindet sich im Südwesten Russlands und grenzt an die Ukraine.

Die russische Luftwaffe hatte die Ukraine in der Nacht erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. In weiten Teilen des Landes gab es Luftalarm. In der ostukrainischen Stadt Tschuhujiw wurden nach Angaben der Behörden drei Menschen verletzt. Auch aus Kupjansk werden Verletzte gemeldet.

