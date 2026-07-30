Die Ukraine greift mehrere russische Tanker unter anderem im Schwarzen Meer an (Archivbild). (picture alliance / Zoonar / Alexander Strela)

Diese seien allesamt getroffen worden, teilten die Streitkräfte mit, ohne Details zu nennen. Nach Angaben von Beobachtern wurde zudem ein Getreideterminal im russischen Hafen Taman am Schwarzen Meer mit ukrainischen Drohnen attackiert. Zuvor hatte es laut russischen Behörden bereits einen ukrainischen Drohnenangriff auf das Lagerhaus eines Online-Händlers in der Stadt Penza gegeben, das daraufhin in Brand geriet. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Orte jenseits der Grenze mit dem Ziel, die gegnerische Produktion und den Transport von Kraftstoffen sowie Rüstungsgütern zu schwächen.

In der vergangenen Nacht waren bei russischen Raketenangriffen auf die Ukraine mindestens zehn Menschen getötet worden. Ziele waren laut den örtlichen Behörden die Städte Krywyj Rih, Lwiw, die Hauptstadt Kiew und die Region Poltawa.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.