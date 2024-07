Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine gehören seit Langem zur russischen Strategie. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Senkar Tomas)

Die Basis Saki sei angegriffen worden, erklärte die Armee. Russland nutze den Flughafen zur Kontrolle des Luftraums, insbesondere über dem Schwarzen Meer, und für Luftangriffe auf ukrainisches Territorium.

In seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland in der vergangenen Nacht wieder Energieanlagen beschossen. Betroffen seien Einrichtungen in den Regionen Schytomyr und Tschernihiw, teilte der Stromversorger Ukrenerho mit. Die Energieversorgung sei vorübergehend ausgefallen. Laut der Flugabwehr wurden 20 Drohnen abgefangen.

