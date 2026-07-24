Brände sind nach Drohnenangriffen im Gebiet St. Petersburg ausgebrochen. (-- / dpa / --)

Auch eine Ölanlage sowie Logistikstandorte in Russland seien beschossen worden, erklärte Selenskyj. Zuvor war nach ukrainischen Drohnenattacken auf die Stadt St. Petersburg ein Brand in einem Lagerhaus ausgebrochen. Drei Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben des betroffenen Unternehmens Wildberries musste der Betrieb an zwei Standorten eingestellt werden. Wildberries gilt als führender russischer Online-Händler. Recherchen des Deutschlandfunkes ergaben, dass das Unternehmen auch Glasfaserkabel-Rollen aus chinesischer Produktion liefert, die von der russischen Armee bei der Drohnensteuerung genutzt werden können.

In der Nacht hatte Russland zudem nach eigenen Angaben drei ukrainische Häfen beschossen.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.