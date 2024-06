Beim G7-Gipfel in Süditalien sind weitere Hilfen für die Ukraine ein zentrales Thema. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Es gebe von fünf Ländern Zusagen für Patriot-Batterien und andere Flugabwehrsysteme, sagte Biden bei einer Pressekonferenz am Rande des G7-Gipfels in Italien. Zuvor war Biden mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammengekommen, um ein bilaterales Sicherheitsabkommen zu unterzeichnen. Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen hatten sich gestern auf die Bereitstellung von Krediten an die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Dollar geeinigt. Getilgt werden soll der Kredit mit Zinserträgen aus russischem Staatsvermögen, das auf westlichen Konten wegen des Ukrainekriegs eingefroren ist.

