Kiews Deutschland-Botschafter

Ein ukrainischer Soldat bedient eine Drohne. (IMAGO / Avalon.red / IMAGO / Kirill Chubotin / Avalon)

Kiews Botschafter in Deutschland, Makeiev, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein Erfahrungsaustausch finde jetzt schon statt, man stehe aber auch für eine Ausbildung zur Verfügung. Kein deutscher Soldat verfüge über die Erfahrungen, die die Streitkräfte seines Landes hätten, betonte Makeiev. In diesem Zusammenhang warb der Diplomat erneut für einen NATO-Beitritt seines Landes. Die Ukraine verfüge über die - Zitat - "stärkste Armee in Europa". Darin dienten fast eine Million Menschen, die ganz genau wüssten, wie man gegen die Russen kämpfe.

Der Botschafter fügte hinzu, würde etwa ein Bündnisfall ausgerufen, würde sein Land nicht lange überlegen. Somit könnten die Ukrainer für die NATO einen sehr wichtigen Beitrag leisten.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.