Friedensgespräche

Stattdessen würden die Beratungen auf Arbeitsebene fortgesetzt. Die Ukraine, die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland hatten bereits am vergangenen Donnerstag in Paris beraten.

Berichten der "Washington Post" und der "Financial Times" zufolge hat Russlands Staatschef Putin in Aussicht gestellt, die Invasion der Ukraine entlang der Frontlinie zu stoppen, um Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Im Gegenzug würden die USA die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland anerkennen, hieß es. US-Präsident Trump hatte erklärt, er hoffe auf eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine noch in dieser Woche.

Ukrainischer Botschafter: Keine Zugeständnisse von Ukraine erwarten

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, warnte unterdessen davor, zu viele Zugeständnisse von seinem Land zu erwarten. Es wäre falsch, wenn die Ukraine nach all den russischen Kriegsverbrechen und Zerstörungen zu so etwas genötigt würde, sagte Makeiev im Deutschlandfunk.

Kiew bleibe etwa bei der Position, eine Annexion der Krim durch Russland niemals anzuerkennen. Medienberichten zufolge stellten die USA in Aussicht, die besetzte Halbinsel Krim als russisch zu akzeptieren. Im Gegenzug soll Präsident Putin angeboten haben, die Kämpfe entlang der Frontlinie vorübergehend einzustellen.

Makeiev deutete an, man sei auch zu direkten Verhandlungen mit Russland bereit. Dafür müsse es eine echte Waffenruhe geben. Der Botschafter warnte davor, reinen Ankündigungen von Moskau zu trauen. Die von Putin ausgerufene Waffenruhe an Ostern habe Russland rund 2.000-mal gebrochen.

Kallas: USA müssen Druck auf Russland ausüben

Die EU-Außenbeauftragte Kallas warf den USA vor, im Ringen um eine Waffenruhe in der Ukraine nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel auszuschöpfen. Die USA hätten Werkzeuge zur Hand, mit denen sie Druck auf Russland ausüben könnten, sagte Kallas der Nachrichtenagentur AFP. Diese Werkzeuge würden aber nicht genutzt. Russlands Staatschef Putin wolle nicht wirklich Frieden und halte alle mit Spielchen hin, betonte Kallas.

