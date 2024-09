US-Luftwaffenstützpunkt

Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe im März in Ramstein. (Uwe Anspach/dpa)

Zahlreiche Verteidigungsminister und ranghohe Militärs beraten auf Einladung von US-Verteidigungsminister Austin über die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet, wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilnehmen.

Am Nachmittag wollen sich Selenskyj und Bundeskanzler Scholz zu einem Vier-Augen-Gespräch in Frankfurt am Main treffen, wie ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.