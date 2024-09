US-Luftwaffenstützpunkt

Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf US Air Base Ramstein mit US-Verteidigungsminister Austin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. (Andreas Arnold / dpa / Andreas Arnold)

Nur so werde man Moskau zum Frieden zwingen, argumentierte Selenskyj. Zudem benötige sein Land weitere F16-Kampfjets, um sich gegen das russische Militär behaupten zu können. Es ist das erste Mal, dass der ukrainische Präsident an dem Treffen der Kontaktgruppe in Ramstein in Rheinland-Pfalz teilnimmt. Anwesend sind auch zahlreiche Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus verbündeten Staaten.

US-Verteidigungsminister Austin teilte zu Beginn der Gespräche mit, US-Präsident Biden werde zusätzliche Hilfen für die Ukraine in Höhe von 250 Millionen Dollar genehmigen. Großbritannien kündigte an, Kiew 650 Raketen zur Luftabwehr im Wert von umgerechnet 192 Millionen Euro zu liefern. Am Nachmittag will sich Bundeskanzler Scholz mit Selenskyj zu einem Vier-Augen-Gespräch in Frankfurt am Main treffen, wie ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte.

