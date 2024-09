Russischer Angriffskrieg

Die Ukraine-Kontaktgruppe berät heute wieder in Ramstein, hier ein Archivfoto des jüngsten Treffens im März (Uwe Anspach/dpa)

Zahlreiche Verteidigungsminister und ranghohe Militärs treffen sich in Ramstein in Rheinland-Pfalz. Zu der Konferenz auf der größten US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten hat US-Verteidigungsminister Austin die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eingeladen. Dazu gehören rund 50 Staaten. Wie bei früheren Gesprächen auf dem Stützpunkt bei Kaiserslautern wurden auch Nicht-Nato-Staaten eingeladen.

Deutschland ist der größte Unterstützer der Ukraine in Europa. Allein in diesem Jahr sind mehr als sieben Milliarden Euro für Waffenhilfen im Bundeshaushalt eingeplant. Im kommenden Jahr wird wohl weniger Geld für das angegriffene Land aus dem Haushalt fließen. Die Lücke soll ein internationaler Kredit für Kiew schließen. Ob der aber rechtzeitig zustande kommt, ist offen.

Großbritannien will Luftabwehrraketen liefern

Großbritannien will der Ukraine 650 Raketen zur Luftabwehr liefern. Das teilte das Verteidigungsministerium in London vor einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz mit. Verteidigungsminister Healey werde das Luftabwehr-Paket im Wert von umgerechnet 192 Millionen Euro bei dem Treffen verkünden, hieß es in einer Mitteilung.

Selenskyj: Ukraine braucht dringend Systeme zur elektronischen Kriegsführung

Der ukrainische Präsident Selenskyj beriet am Donnerstagabend mit Frankreichs Präsident Macron über eine weitere Zusammenarbeit im Verteidigungssektor, über ein neues militärisches Hilfspaket Frankreichs und die Möglichkeit einer gemeinsamen Produktion bestimmter Waffen. Selenskyj nannte auf der Plattform X die Luftverteidigung, gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie und Systeme zur elektronischen Kriegführung. Der ukrainische Präsident betonte zudem, sein Land brauche dringend die Erlaubnis seiner Partner, jene Flugplätze anzugreifen, von denen Russland Raketen auf die Ukraine abschieße. Kurz vor dem Treffen beschloss Rumänien, dem Nachbarland eines seiner Patriot-Flugabwehrsysteme zu überlassen.

Auch in der vergangenen Nacht meldete die ukrainische Luftwaffe wieder etliche russische Angriffe mit Kampfdrohnen und Raketen in weiten Teilen des Landes, unter anderem aus dem Gebiet Charkiw im Osten sowie aus Lwiw im Westen. Nach Angaben der russischen Behörden beschossen die ukrainischen Streitkräfte am Abend dreimal die russische Grenzstadt Schebekino. An mehreren Orten habe es gebrannt. Angaben zu möglichen Opfern gab es von beiden Seiten zunächst nicht.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.