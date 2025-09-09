Das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe findet unter der Schirmherrschaft von Bundesverteidigungsminister Pistorius und dessen britischem Kollegen Healey statt. Pistorius wird vor Ort sein, andere werden per Video zugeschaltet, so voraussichtlich auch US-Verteidungsminister Hegseth. Ein Thema ist die Koordinierung westlicher Waffenlieferungen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, vorrangiges Ziel sei die Verstärkung der ukrainischen Luftabwehr.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.