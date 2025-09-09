London
Ukraine-Kontaktgruppe berät über Koordinierung von Waffenlieferungen

Verteidigungsminister aus rund 50 Ländern beraten am Nachmittag in London über die weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine.

    Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Sie stehen nebeneinander und Pistorius spricht. Selenskyj schaut ihn von der Seite an.
    Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivfoto) (Kay Nietfeld / dpa)
    Das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe findet unter der Schirmherrschaft von Bundesverteidigungsminister Pistorius und dessen britischem Kollegen Healey statt. Pistorius wird vor Ort sein, andere werden per Video zugeschaltet, so voraussichtlich auch US-Verteidungsminister Hegseth. Ein Thema ist die Koordinierung westlicher Waffenlieferungen.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, vorrangiges Ziel sei die Verstärkung der ukrainischen Luftabwehr.
