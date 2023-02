OSZE-Treffen in Wien

Parlamentarische Versammlung der OSZE in Wien (Heinz-Peter Bader/AP/dpa)

Die Anwesenheit dieser Kriegstreiber in Wien ist ein Affront gegen alles, wofür die OSZE stehe, heißt es in einer Erklärung der Delegation aus Kiew, die ihre Teilnahme abgesagt hatte. Die russischen Vertreter seien anwesend, um ihre Progaganda zu verbreiten. Sie wollten die von ihnen begangenen Kriegsverbrechen rechtfertigen und die Grundsätze des Völkerrechts und des menschlichen Anstands entweihen. Die Mitteilung aus der Ukraine wurde von den slowakischen Gesandten in Wien vorgetragen.

Österreich hatte erklärt, es sei als Gastgeber verpflichtet, Gesandten aus allen OSZE-Mitgliedstaaten die Einreise zu ermöglichen.

