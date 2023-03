Der ukrainische Präsident Selenksyj besucht Stellungen in der Nähe von Bachmut. Das Foto stammt aus dem Pressebüro Selenskyjs. (Uncredited / Ukrainian Presidentia / Uncredited)

Die russischen Truppen verlören "deutlich an Kraft" und seien "erschöpft", teilte der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Syrskyj, auf Telegram mit. Man werde diese Gelegenheit sehr bald nutzen. Gestern hatten britische Geheimdienste erklärt, der ukrainischen Armee seien einige Vorstöße in Bachmut gelungen. Heute hieß es aus London, dafür hätten die russischen Truppen nahe der Stadt Kreminna Geländegewinne erzielt. An einigen Stellen seien sie mehrere Kilometer vorgestoßen, führte das britische Verteidigungsministerium aus.

Die Angaben über die Kriegsverläufe lassen sich von unabhängiger Seite schwer überprüfen. Unterdessen reiste der ukrainische Präsident Selenskyj nach Cherson, um sich dort ein Bild von der Lage zu machen. Gestern war er zur Front in der Nähe von Bachmut gereist.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.