Türkischer Außenminister in Kiew

Der türkische Außenminister Fidan ist zu Besuch in Kiew. (AP / Efrem Lukatsky)

Außenminister Sybiha bekräftigte die ukrainische Forderung, dass Russland zunächst sein Memorandum mit Vorschlägen für eine Einigung übergeben müsse. Dies sei wichtig, damit eine Delegation die Befugnis habe, die relevanten Punkte zu besprechen. Sybiha äußerte sich nach einem Treffen mit dem türkischen Außenminister Fidan in Kiew. Dieser betonte, die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland am 16. Mai in Istanbul hätten einen Neuanfang markiert. Seine Regierung hoffe, dass beide Staaten in der nächsten Runde die technischen Fragen weitgehend abschließen könnten. Ankara wolle anschließend einen Gipfel der Staatschefs ausrichten, an dem auch die Präsidenten der Türkei und der USA teilnehmen sollten.

Kremlsprecher Peskow sagte in Moskau, die russische Delegation werde ab Montag früh bereit stehen für eine Fortsetzung der Verhandlungen.

