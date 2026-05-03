Russischer Angriffskrieg

Nach Angaben der Militärverwaltung in Cherson und des Gouverneurs von Odessa wurden dabei drei Menschen getötet, vier weitere erlitten Verletzungen.
Über mehreren Regionen Russlands wurden laut Verteidigungsministerium in Moskau über 300 ukrainische Drohnen abgefangen. Ein Mann sei bei den Angriffen getötet worden, vermeldete der zuständige Gouverneur.
Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtete über einen Angriff seiner Streitkräfte auf zwei Öltanker der russischen Schattenflotte am Schwarzen Meer. Angriffe gab es auch auf die Ölanlagen im Ostseehafen Primorsk.
Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.