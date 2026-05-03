Russischer Angriffskrieg

Russischer Angriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa (Archivbild) (Michael Shtekel/AP/dpa)

Nach Angaben von Präsident Selenskyj wurde dabei das Öl-Terminal stark beschädigt. Zudem seien mehrere Schiffe der russischen Marine und ein Tanker der russischen Schattenflotte getroffen worden. Der Gouverneur des Gebiets bestätigte den Angriff. Auch in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk am Schwarzen Meer wurden nach ukrainischen Angaben zwei Tanker der Schattenflotte getroffen.

Die russische Armee griff in der Nacht ihrerseits mehrere Regionen in der Ukraine an. Nach Angaben der Behörden in Cherson und Odessa wurden dabei drei Menschen getötet, mehrere weitere erlitten Verletzungen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.