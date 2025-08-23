Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland mindestens 49 Drohnen ein, von denen die meisten abgeschossen worden seien. Unter anderem in der Hauptstadt Kiew wurde Luftalarm ausgelöst. Berichte über Opfer und Schäden liegen bisher nicht vor.

Die Ukraine meldete zudem den Verlust eines Kampfflugzeugs. Wie der Generalstab in Kiew mitteilte, verunglückte der Jet nach einem Kampfeinsatz beim Landeanflug. Der Pilot sei ums Leben gekommen.

