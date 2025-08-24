La Bataille de Bakhmout (picture alliance / dpa / MAXPPP / Adrien Vautier / Le Pictorium)

Armeechef Syrskyj berichtete, die Streitkräfte seines angegriffenen Landes hätten in der Region Donezk drei von russischen Einheiten besetzte Ortschaften zurückerobert. Später meldete der ukrainische Militärgeheimdienst HUR die Rückeroberung einer weiteren Ortschaft. Die Angaben können wie immer nicht unabhängig geprüft werden.

In den vergangenen Tagen haben die ukrainischen Streitkräfte mehrere kleine Geländegewinne im Südosten des Landes verkündet. Bis dahin waren stets russische Truppen auf dem Vormarsch. Größter Brennpunkt bleibt die Umgebung der inzwischen zerstörten Stadt Pokrowsk.

Präsident Selenskyj hat vor kurzem angedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte von der Defensive in die Offensive wechseln wollten. Anlass dazu war ein Post von US-Präsident Trump, der mit einem Sport-Vergleich betont hatte, dass eine verteidigende Mannschaft nicht gewinnen könne. So griffen ukrainische Drohnen in der vergangenen Nacht russische Energieversorger an.

