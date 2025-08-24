Insbesondere der Osten der Ukraine ist stark umkämpft. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Adrien Vautier / Le Pictorium)

Später meldete der ukrainische Militärgeheimdienst HUR die Rückeroberung einer weiteren Ortschaft. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

In den vergangenen Tagen haben die ukrainischen Streitkräfte mehrere kleine Geländegewinne im Südosten des Landes verkündet. Bis dahin waren stets russische Truppen auf dem Vormarsch. Größter Brennpunkt bleibt die Umgebung der inzwischen zerstörten Stadt Pokrowsk.

Präsident Selenskyj hatte vor kurzem angedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte von der Defensive in die Offensive wechseln wollen. Anlass dazu war ein Post von US-Präsident Trump, der mit einem Sport-Vergleich betont hatte, dass eine verteidigende Mannschaft nicht gewinnen könne. So griffen ukrainische Drohnen gestern auch russische Energieversorger an.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.