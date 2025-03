Brände und Stromausfall

Die ukrainische Hafenstadt Odessa war erneut Ziel russischer Angriffe (Archivbild von November 2024). (Uncredited / Head of the Odesa Reg / Uncredited)

Der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Jermak, schrieb bei Telegram, Odessa brenne - und russische Drohnen träfen zivile Ziele. Es gebe mehrere Verletzte. Auch der Rundfunk meldete zahlreiche Explosionen in der Stadt. In Teilen von Odessa fiel der Strom aus. Auch die Stadt Saporischschja im Südosten des Landes wurde nach ukrainischen Angaben angegriffen. Dabei gerieten Gebäude und Autos in Brand.

Die Ukraine und Russland hatten zuletzt nach Verhandlungen mit den USA zugestimmt, 30 Tage lang keine Angriffe auf die gegnerische Energieinfrastruktur durchzuführen. Beide Seiten werfen sich allerdings Verstöße gegen die Abmachung vor.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.