Eine russsische Shahed-Drohne wird über der ukrainischen Hauptstadt Kiew abgeschossen. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa)

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden in der Nacht 58 der insgesamt 67 Langstreckendrohnen abgeschossen. Teile einer zerstörten Drohne seien in Kiew in der Nähe des Parlamentsgebäudes niedergegangen. Zu möglichen Opfern oder Schäden liegen noch keine Angaben vor.

Die russischen Behörden evakuierten ihrerseits mehrere Orte in der Region Woronesch im Westen Russlands. Nach Angaben des Gouverneurs war ein Gebäude mit explosiven Materialien in Brand geraten. Ukrainische Beobachter gingen davon aus, dass ein Munitionslager getroffen wurde.

Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

