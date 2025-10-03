Russischer Angriffskrieg

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie das staatliche Unternehmen Naftogaz mitteilte, wurden wichtige Anlagen der Gasproduktion durch Raketen und Drohnen beschädigt. Nach Angaben des Militärs waren die Gebiete Poltawa im Landesinnern sowie Charkiw im Osten besonders betroffen. Schäden habe es aber auch in anderen Regionen gegeben, darunter Sumy, Dnipropetrowsk, Odessa und das Umland der Hauptstadt Kiew.

Das ukrainische Militär griff nach russischen Angaben eine Erdölraffinierie im Südural mit Drohnen an. Demnach wurde niemand verletzt, auch die technischen Abläufe wurden nicht gestört.

