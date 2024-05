Russischer Großangriff

Ukrainische Soldaten in der Region Charkiw (Archivbild). (Kostiantyn Liberov/AP/dpa)

Ziel sei, das Leben der Soldaten zu retten. Das russische Verteidigungsministerium meldete, russische Einheiten hätten weitere Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Die Regierung in Kiew kündigte an, Verstärkung in die Region zu entsenden. Präsident Selenskyj sagte vor dem Hintergrund der Lage einen für Freitag geplanten Besuch in Spanien und Portugal ab.

USA kündigen Freigabe von Geldern für Militärhilfen an

US-Außenminister Blinken kündigte in Kiew die Freigabe von zwei Milliarden Dollar für Militärhilfen an. Er sagte bei einer Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Amtskollegen Kuleba, man arbeite daran, dass sich die Ukraine aktuell auf dem Schlachtfeld durchsetzen könne. Es gehe aber auch darum, das Land in die Lage zu versetzen, künftige Angriffe abzuwehren.

