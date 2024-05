Russischer Großangriff

Ukrainische Truppen melden Abzug aus der Region Charkiw. (-/https://photonew.ukrinform.com/ Ukrinform/dpa)

Dennoch dauerten die Kämpfe in der Region an, hieß es weiter. Russland hatte in der vergangenen Woche mit einem neuen Großangriff auf die Region Charkiw begonnen. Infolgedessen besetzten russische Truppen mehrere ukrainische Dörfer. Präsident Selenskyj sagte vor dem Hintergrund der Lage einen für Freitag geplanten Besuch in Spanien und Portugal ab.

