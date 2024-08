Ein von ukrainischen Truppen zerstörter russischer Militärkonvoi in der russischen Region Kursk. (Archivbild) (picture alliance / Anatoliy Zhdanov/ Sipa USA / Kommersant Photo Agency)

Das berichtet die Zeitung "Kyiv Independent" unter Verweis auf den Oberkommandierenden Syrskyi. Präsident Selenskyj hatte angekündigt, Soldaten als Faustpfand für weitere Gefangenenaustausche zu nutzen. Seine Regierung will in Kursk eine Pufferzone schaffen, um ukrainische Gemeinden im Grenzgebiet vor russischen Angriffen zu schützen. Zudem sollen humanitäre Organisationen Zugang bekommen.

Russland hat bislang rund 200.000 Menschen aus dem Grenzgebiet hinaus gebracht. In der Nacht ordneten die Behörden auch die Evakuierung des Bezirks Gluschkow an, in dem rund 20.000 weitere Menschen leben. Erst gestern war in der Nachbar-Region Belgorod der Ausnahmezustand verhängt worden.

