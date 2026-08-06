Russischer Angriffskrieg

Die Flaggen von Russland und Nordkorea (Symbolbild) (picture alliance / CHROMORANGE / Christian Ohde)

Nach Angaben eines Geheimdienstvertreters kann die Anlage mit 120 ballistischen Raketen und sechs Startrampen ausgerüstet werden. In der Region Woronesch sollten auch rund 90 nordkoreanische Soldaten stationiert werden. Die ⁠Entsendung der Einheit wäre eine Ausweitung der militärischen ⁠Zusammenarbeit zwischen Moskau und Pjöngjang. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ist die US-Regierung über die Verlegung der Raketeneinheit informiert.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.