Unterstützerstaaten

Ukraine-Treffen während Biden-Besuchs findet am 12. Oktober in Ramstein statt

Das Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten während des Deutschlands-Besuchs von US-Präsident Biden findet am 12. Oktober in Ramstein statt. Das teilte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin mit. In diesem Format kämen Vertreter aus mehr als 50 Staaten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt zusammen. Ob auch der ukrainische Präsident Selenskyj persönlich teilnehmen wird, ist offen.