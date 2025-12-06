Gespräche in Miami

Steve Witkoff, Sondergesandter der Vereinigten Staaten (Archivbild). (IMAGO | Poolfoto)

Echte Fortschritte in Richtung einer Einigung hingen davon ab, dass der Kreml ein ernsthaftes Engagement für einen langfristigen Frieden zeige, erklärte das US-Außenministerium nach dem Treffen mit der ukrainischen Delegation. Beide Seite wollen ihre Gespräche über den Friedensplan heute fortsetzen.

Bislang haben sich die Vertreter der Vereinigten Staaten und der Ukraine nach eigenen Angaben auf "Eckpunkte bei Sicherheitsvereinbarungen" und "notwendige Abschreckungsmittel zur Sicherung eines dauerhaften Friedens" geeinigt. Details zu den Sicherheitsvereinbarungen wurden nicht genannt. Auch das Wort Sicherheitsgarantien taucht nicht auf. Genau das halten die Ukraine und ihre Verbündeten für unverzichtbar, um künftige Aggressionen Russlands zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.