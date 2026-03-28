Militärkooperation

Ukraine und Vereinigte Arabische Emirate haben nach Angaben von Präsident Selenskyj bei der Luftvertreidigung eine Zusammenarbeit vereinbart (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Angesichts der heutigen Bedrohungen wollten Staaten das Leben ihrer Bevölkerungen schützen, erklärte Selenskyj. Sein Land habe auf dem Gebiet der Luftverteidigung eine bedeutende Expertise. Die Ukraine nutzt zur Abwehr russischer Drohnen insbesondere elektronische Störgeräte und mobile

Waffen anstatt der erheblich teureren Raketen, die von Golfstaaten zur Abwehr iranischer Drohnen verwendet werden.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.